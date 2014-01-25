معلومات الوزراء: تراجع رأس مال الشركات المؤسسة خلال 11 شهرا بنسبة47%

تراجع رأس المال المصدر لشركات الأموال التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2013 بنسبة 47.6% لتبلغ 24.27 مليار جنيه مقارنة بـ46.36 مليار جنيه خلال فترة المناظرة فى عام 2012 لتتراجع بمقدار 22.09 مليار جنيه، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن المركز ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد من خلال القضايا الجديدة بالمحاكم الإبتدائية خلال شهر أكتوبر الماضى لتبلغ 93 حالة 2013 مقابل 65 حالة خلال شهر أكتوبر 2012، لترتفع بنسبة 43%.

وأضاف المركز أن عدد شركات الأموال التى تأسست خلال الفترة من 11 شهرا الأولى من العام الماضى ارتفعت بنسبة 9.2% لتصل إلى 7666 شركة مقابل 7018 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2012.

وأشار إلى أن معدلات التوسع فى رأس المال المصدر لشركات الأموال انخفض خلال الفترة المذكورة بنسبة 16.8% لتصل إلى 9.13 مليار جنيه مقابل 10.98 مليار جنيه فى فترة المقارنة.

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