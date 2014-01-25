أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

معلومات الوزراء: تراجع رأس مال الشركات المؤسسة خلال 11 شهرا بنسبة47%

Google+ Print
معلومات الوزراء: تراجع رأس مال الشركات المؤسسة خلال 11 شهرا بنسبة47% معلومات الوزراء: تراجع رأس مال الشركات المؤسسة خلال 11 شهرا بنسبة47%

تراجع رأس المال المصدر لشركات الأموال التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2013 بنسبة 47.6% لتبلغ 24.27 مليار جنيه مقارنة بـ46.36 مليار جنيه خلال فترة المناظرة فى عام 2012 لتتراجع بمقدار 22.09 مليار جنيه، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن المركز ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد من خلال القضايا الجديدة بالمحاكم الإبتدائية خلال شهر أكتوبر الماضى لتبلغ 93 حالة 2013 مقابل 65 حالة خلال شهر أكتوبر 2012، لترتفع بنسبة 43%.

وأضاف المركز أن عدد شركات الأموال التى تأسست خلال الفترة من 11 شهرا الأولى من العام الماضى ارتفعت بنسبة 9.2% لتصل إلى 7666 شركة مقابل 7018 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2012.

وأشار إلى أن معدلات التوسع فى رأس المال المصدر لشركات الأموال انخفض خلال الفترة المذكورة بنسبة 16.8% لتصل إلى 9.13 مليار جنيه مقابل 10.98 مليار جنيه فى فترة المقارنة.

لمزيد من أخبار الاقتصاد..

"القابضة للأدوية": لا غلق لأى صيدلية "حكومية" مع احتفالات 25 يناير

وزير التجارة: مصر تمتلك احتياطات كبيرة من البترول والغاز

شركات المحمول: خدمات الاتصالات آمنة وتعمل بكامل طاقتها
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر