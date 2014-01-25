للسهرات...7 اتجاهات برزت في أسبوع الموضة للأزياء الراقية

ظهرت العديد من المفاجآت في أسبوع الموضة للأزياء الراقية لربيع وصيف 2014 الذي انتهى مؤخراً، حيث عرض مصممون عالميين وعرب أجمل مجموعاتهم لموسم الصيف المقبل، وقد شكّل بعضها اتجاهات ستبرز في عالم الموضة.

جمعنا لك في هذا الموضوع 7 من أبرز الاتجاهات التي ستشكل عالم الموضة، شاهديها واختاري منها ما يناسبك:

اللون الأبيض

شوهد هذا اللون في مجموعات جميع المصممين العرب في باريس، مثل: إيلي صعب، وزهير مراد، وجورج حبيقة، وجورج شقرا، كما ظهر في عروض عالمية، منها: عرض Dior.

حدائق من الورود

لا يمكن أن يختلف اثنان على مدى تأثير الورود على اللوك العام، إذ تضفي عليه لمسة نعومة وجاذبية فريدة، وظهرت الورود بأجمل صورها في فستان العروس الذي اختتم به المصمم زهير مراد عرضه، حيث احتوى ذلك الفستان على 25 ألف وردة تقريباً.

الأكتاف النازلة Off Shoulders

كانت أجمل التصاميم التي ظهرت على منصات العروض في باريس محتوية على هذا الاتجاه الجذاب، منها ما شاهدناه على منصة عرض المصمم اللبناني ايلي صعب.

الأحذية الرياضية

فاجأتنا دور الأزياء العالمية، مثل: Dior، و Chanel، بتقديم العديد من ملابس السهرات الأنيقة منسقة مع أحذية رياضية مريحة، وعلى الرغم من أنها أثارت استنكار معظم متابعاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض اعتبرها جميلة ومريحة في الوقت ذاته.

اللون الذهبي

يضفي هذا اللون فخامة على أي إطلالة، وقد طغى بفخامته على العروض المختلفة لهذا العام، ولم يغب عن عرض المصمم اللبناني الشهير زهير مراد.

الفساتين البراقة

لمعت السجادة الحمراء بأجمل الفساتين البراقة في محافل السينما العالمية في الأسابيع الماضية، وقد جاءت عروض ربيع وصيف 2014 لتؤكد عليها كواحدة من أبرز الاتجاهات لفساتين السهرات.

الفراشات

اكتسحت الفراشات العديد من العروض العالمية في هذا الأسبوع بطريقة ساحرة، منها: عرض المصمم Jean Paul Gaultier، و Valentino ، بينما اقتصرت على إكسسوارات الرأس في عرض Alexis Mabille.

شاهدي في الصور أجمل الاتجاهات التي ظهرت في عروض الأزياء الراقية لربيع وصيف 2014.



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