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عروض Alta Roma تنطلق بعرض ساحر لـ "Dolce & Gabbana"

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عروض Alta Roma تنطلق بعرض ساحر لـ "Dolce & Gabbana" عروض Alta Roma تنطلق بعرض ساحر لـ "Dolce & Gabbana"

السبت 25-01-2014 13:46

الرياض - خلود أحمد


بعد أن انتهت عروض أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس مؤخراً، انتقل سحر هذه العروض إلى روما، حيث أقيم البارحة عرض الدار الإيطالية الشهيرة "Dolce & Gabbana" للكوتور ربيع وصيف 2014.
طغى سحر هذه الدار على الأزياء المعروضة، إذ ظهرت بعض فساتين السهرات الرائعة Ball Gowns وقد غطتها الورود الربيعية بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الأزياء الذهبية الفخمة، وقد نالت إعجاب متابعاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، فهل نالت إعجابك أيضاً؟؟
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