Beren Saat الأكثر أناقة في استفتاء "سيدتي نت"

استطاعت النجمة "بيرين سات" Beren Saat ان تتصدر لائحة النجمات التركيات الأكثر أناقة في التصويت الذي أجراه موقع "سيدتي نت" الأسبوع الفائت. وذلك بعدما حصدت 910 أصوات من المؤيدين لها ولإطلالاتها الجذابة. فيما احتلت النجمة الشابة "هازال كايا" Hazal Kaya المرتبة الثانية بـ816 صوتاً.

ومن المعروف عن بيرين أنها فنانة متألقة، تتميز بإطلالتها المتنوّعة. فهي حيناً شابة عفوية تلفتنا بأزيائها البسيطة والعصرية، وأحياناً امرأة ناضجة تسحرنا بملابسها الجريئة.

إليك بعض الصور من إطلالات بيرين سات، شاهديها وأخبرينا إن كانت تستحق فعلاً لقب النجمة الأكثر أناقة.

ولمتابعة آخر أخبار الموضة زوروا أنستغرام سيدتي

سيعجبك أيضاً: