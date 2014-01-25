القليوبية تستعد لذكرى ثورة يناير بـ"8 آلاف شرطي".. والأهالي يفضون مسيرة للإخوان بـ"بطا"

كتب : حسن صالح منذ 40 دقيقة

تصدى الأهالي بقرية "بطا" ببنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، لمسيرة نظمها تنظيم الإخوان بالقرية، حيث رشقوهم بالحجارة، ما أدى لتفرق المسيرة.

كان اللواء محمود يسري مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد وائل نبيل رئيس مباحث مركز بنها بتنظيم عناصر الإخوان بقرية "بطا" مسقط رأس القيادي الإخواني محمد عماد، مسيرة، فطاردهم الأهالي وفرقوهم ومنعوهم من الخروج من القرية إلى مدينة بنها لاستكمال فعالياتهم.

على صعيد متصل، لم يلبِ عناصر التنظيم بالعديد من مراكز (شبرا الخيمة، وأبو زعبل، والعبور، والخانكة) دعوة ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" بالخروج في مسيرات، فيما أسموه "أسبوع التحدي الثوري" إلى الآن.

ووضعت مديرية أمن القليوبية، أكثر من خطة للتصدي للمسيرات المقرر خروجها، بحسب ما أكد اللواء محمود يسري مدير الأمن.

كما وضعت المديرية، أكثر من خطة للتصدي لأي أعمال تستهدف المباني والمنشآت الحيوية؛ حيث تم تعزيز قوات الشرطة بـ12 تشكيلًا قتاليًا من القوات المسلحة، وتم عمل كردون أمني لكل مداخل ومخارج محافظة القليوبية من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة والتي وصل عددها إلى 68 كمينًا، كما تم تعزيز الطريق الزراعى "القاهرة ـ الإسكندرية" بدوريات أمنية تسير على طول الطريق لملاحظة الحالة الأمنية ومتابعتها على مدى الـ 24 ساعة.

وأكد "يسري" أنه تم نشر أكثر من 1000 جندي من قوات الشرطة السرية في مختلف قرى ومدن القليوبية؛ للإبلاغ عن أي خطر يتم أكتشافه، مشيرًا إلى أن 8 آلاف شرطي مابين رتبة ضابط وعسكري، أصبحوا في حالة الاستعداد القصوى لاتخاذ كل التدابير لوقف أي أعمال عنف.

ولفت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لقسم المفرقعات، وتزويده بأجهزة إضافية وعناصر من الخبراء.