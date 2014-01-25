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اشتباكات عنيفة بين أهالي سيدي بشر والإخوان شرق الإسكندرية

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اشتباكات عنيفة بين أهالي سيدي بشر والإخوان شرق الإسكندرية اشتباكات عنيفة بين أهالي سيدي بشر والإخوان شرق الإسكندرية

كتب : أحمد ماجد منذ 35 دقيقة

تجددت الأشتباكات بين أهالي سيدي بشر شرق الإسكندرية والإخوان، وذلك بعد ما فضت قوات الأمن مظاهرة لعناصر الجماعة أمام مزلقان المحطة بالمنطقة.

وخرج الأهالي على الإخوان الذين فروا هاربين من قوات الأمن، وتراشق الطرفين الحجارة والألعاب النارية وطلقات الخرطوش وسمع دوي طلقات رصاص حي، وسادت حالة من الكر والفر بالمنطقة، ولاحقت قوات الأمن أنصار الجماعة.

كان الإخوان خرجوا بمسيرة من أمام حي سيدي بشر، وفرقتهم قوات الأمن ولاحقتهم إلى الشوارع الجانبية، وخرج عليهم الأهالي، للتظاهر بذكرى ثورة 25 يناير.

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