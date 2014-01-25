منى عمر: الدستور انتصر للمرأة ومستمرون فى توعيتها بالقرى والنجوع

شاركت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة فى فعّاليات المائدة المستديرة التى نُظمت بمعرض الكتاب أمس، بدعوة من منظمى الهيئة المصرية العامة للكتاب .

وتحدثت السفيرة، عن الجهود التى قام بها المجلس خلال عملية صياغة الدستور، ومن بينها عقد جلسات استماع مكثفة مع كافة شرائح المرأة المصرية، وإقامة ورش عمل، ولقاءات جماهيرية بجميع محافظات الجمهورية، للوقوف على رؤى وتطلعات المرأة المصرية من الدستور، مضيفة أن جميع الرؤى والتطلعات التى تمت صياغتها جميعاً وبلورتها، قامت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس قومى المرأة وعضو لجنة الخمسين بعرض تلك التطلعات على أعضاء اللجنة، وتمت الاستجابة لها وتضمينها فى الدستور.

وأكدت أمين عام المجلس القومى للمرأة، أن الدستور الجديد انتصر للمراة المصرية عبر وجود 20 مادة تنتصر لحقوق المرأة بصورة مباشرة، علاوة على استفادتها من جميع مواد الدستور بوصفها مواطناً فى المقام الأول، مشيدة بالمشاركة المبهرة للمرأة المصرية خلال عملية الاستفتاء على الدستور، وهو ما أدى لإنجاح عملية الاستفتاء، أن المجلس بصدد مراجعة كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، للتأكد من اتساقها مع مواد الدستور الجديد، بجانب إطلاق المجلس برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتدريب وتأهيل المرشحات الراغبات والقادرات على خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة من ذوات الكفاءة والسمعة الطيبة والتواصل الجيد مع دوائرهنّ خاصة، لافتة إلى أن الدستور الجديد خصص 25% من عضوية المجالس المحلية للمرأة وهى خطوة أولى نحو عضوية البرلمان.

وأضافت السفيرة، أن المجلس مستمر فى برامجه ومشروعاته للتواصل مع السيدات بالقرى والنجوع والمراكز لتوعيتهنّ بسبل اختيار المرشح الذى يمثلهنّ فى البرلمان وفقاً لرؤيتهنّ وقناعاتهنّ الخاصة ودون الخضوع لأى ضغوط .

واستعرضت الأمين العام، اختصاصات قومى المرأة ومن بينها اقتراح السياسة العامة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة علاوة على تمثيل مصر فى المحافل الدولية ذات الصلة بالمرأة، منوهةً أنه يوجد للمجلس فروع بـ27 محافظة، للتواصل مع المرأة فى المحافظات، وأن تلك الفروع يوجد بها مكاتب لشكاوى المرأة لحل مشكلات المرأة المصرية على أرض الواقع .

وأشارت منى عمر، إلى وجود وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، والتى تُعنى بمواجهة التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، مؤكدة أن المجلس معنى فى المقام الأول بتحسين أوضاع المرأة الفقيرة والريفية والمعيلة والمهمشة، لذلك ينفذ مشروعات للمرأة المعيلة بجميع المحافظات،كما قام باستخراج ما يفوق 3 ملايين بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات، كما قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع المحافظات لتنفيذ مشروعات تحسن الأوضاع المعيشية للمرأة فى المحافظات، إضافة إلى مركز تنمية المهارات الذى يمد السيدات بالقدرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وغيرها من المشروعات التى تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة المصرية .

وأوضحت الأمين العام، أن المجلس قام بإطلاق مبادرة "اكسرى حاجز الهوان...من حقك تعيشى فى أمان"، والتى تستهدف التصدى لجميع أشكال العنف المُمارس ضد المرأة، وخلق مناخ ثقافى مناهض لممارسة العنف ضد المرأة ونشر الوعى بين طلاب المدارس عبر تخصيص وقت أثناء طابور الصباح يوضح خطورة وآثار ممارسة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن المجلس قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية للتصدى للعنف ضد المرأة، وتعيين ضابطات شرطة داخل الأقسام لتلقى شكاوى السيدات الخاصة بالعنف، بالإضافة إلى قيام المجلس بإعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، منوهة أن المجلس بصدد عرضه على الرلمان القادم فور تشكيله .

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