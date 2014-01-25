"المصرية لحقوق الإنسان" تنشئ غرفة عمليات لتلقى شكاوى المتظاهرين اليوم

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إنشاء غرفة عمليات لتلقى شكاوى المتظاهرين سلميا، ومتابعة أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، فى إطار تأكيد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على مشروعية الحق فى التظاهر، والتجمع السلمى تعلن المنظمة عن تشكيلها غرفة عمليات وشبكة لتقديم الدعم القانونى عن المتظاهرين سلميا، وذلك عبر وحدة العمل الميدانى بالمنظمة، وعدد من القانونيين المتواجدين بالمحافظات المصرية المختلفة لتلقى أية شكوى تتعلق بأية أحداث عنف أو اشتباكات دموية على خلفية المظاهرات، التى من المتوقع تنظيمها بالقاهرة والمحافظات.

و قررت المنظمة، تشكيل وحدة للدعم القانونى للمتظاهرين سلميا، للتأكيد على حق المواطنين فى ممارسة كافة حقوقهم المعنية بأشكال التجمع السلمى المنصوص عليها فى المعايير المحلية والمعايير المتعارف عليها دوليا، والمعترف بها داخليا والملزمة لمصر، وللتصدى لأى محاولات لمصادرة تلك الحقوق أو التضييق على ممارستها من قبل الأفراد أو الجماعات أو أية جهات رسمية، لكنها فى الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف، وعليه تحث المصريين جمعيا على المشاركة فى حوار سياسى يصل بالبلاد إلى بر الأمان ويجنبها مشاكل التفكك لتفويت الفرصة على من يريد إحراق هذا البلد.

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