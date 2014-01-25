رئيس جامعة القاهرة: امتحانات التعليم المفتوح بموعدها 26 يناير

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات دور يناير لطلاب التعليم المفتوح بالجامعة ستبدأ فى موعدها الأحد 26 يناير، وتستمر حتى 11 فبراير القادم بجميع كليات التعليم المفتوح "التجارة والزراعة والآداب ودار العلوم والإعلام والحقوق ورياض الأطفال".

وأشار إلى أن الامتحانات التى سيؤديها 80 ألف طالب وطالبة ستعقد بمقر مركز التعليم المفتوح بالجامعة وفروعه بالمحافظات والدول العربية.

وقال نصار إنه سيتم تكثيف الأمن الإدارى لتأمين قاعات الامتحانات سواء داخل الجامعة أو فى المدينة الجامعية مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتواجد الشرطة خارج الجامعة للمشاركة فى عمليات التأمين.. مشيرا إلى أنه تقرر إغلاق كافة أبواب الجامعة طوال هذه الفترة باستثناء باب كلية دار العلوم الذى سيكون متاحا لدخول الأساتذة والطلاب وكافة قيادات الجامعة.

وأضاف أنه تم انتداب أساتذة من كليات الجامعة للإشراف على الامتحانات فى الأقاليم والدول العربية.. مضيفا أنه تم الانتهاء من إخلاء المدن الجامعية من جميع الطلاب باستثناء طلاب الطب والطب البيطرى الذين تتطلب ظروفهم الدراسية البقاء فى المدينة، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب الذين يصل عددهم إلى 400 طالب سيواصلون إقامتهم ولكن بدون تغذية نظرا لأعمال الصيانة التى ستبدأ فى المطاعم اعتبارا من الغد.

وصرح نصار بأن اللجنة المشكلة من عمداء الكليات ستعقد أولى اجتماعاتها غدا لوضع خطة تأمين الجامعة بعد انسحاب الشرطة منها.. مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث الوسائل اللازمة للتأمين خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، أدان رئيس جامعة القاهرة الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف تفجير مديرية أمن لقاهرة والحوادث الإرهابية الأخرى التى جرت أمس مؤكدا أن الإرهاب لن يزيد الشعب إلا قوة وصلابة فى تنفيذ خارطة الطريق.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة أساتذة وطلاب وعاملين تؤكد ثقتها فى صمود الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى لن يثنيه عن تحقيق باقى استحقاقات خارطة المستقبل. ونعت الجامعة فى بيان أبناء الوطن الذين استشهدوا فى الاعتداءات الإرهابية وتتقدم لذويهم بخالص العزاء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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