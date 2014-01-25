Kim تحضّر لحفلة زواجها

تحضّر Kim Kardashian لحفلة زفافها من خطيبها Kanye West التي ستجري خلال صيف 2014 في مدينة باريس، من دون أن تحدّد الزمان والمكان.

ولدى استضافتها في برنامج "Jimmy Kimmel Live" الذي يُعرض على شاشة الـABC ، كشفت ممثلة تلفزيون الواقع عن الترتيبات الأولية للحفلة المرتقبة، وكيفيّة تقسيم العمل بينها وبين خطيبها، إذ أعلنت أنKayne سيتولى أمر كلّ ما يتعلق بالموسيقى الخاصّة بالحفلة، فيما ستكون مهمتها تنظيم أماكن جلوس الضيوف، مشيرة إلى أنها ستُضيف إلى اسمها بعد الزواج شهرة زوجها لتُصبح السيدة Kim Kardashian West.

Kim المتحمسة جداً لحفلة زفافها، نفت الخبر الذي تناقلته المواقع الإلكترونية مؤخّراً عن أنّ حفلة الزواج ستعقد في قصر فرساي بفرنسا، واعتبرت أن العاصمة باريس هي منزلها الثاني.