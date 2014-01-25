نور الشريف يطرد الصحافة وغضبه يثير الكثير من التساؤلات

فوجىء الحاضرون في ندوة أقامها الفنان نور الشريف في مهرجان الأقصر للسينما الأوربية بعصبيّة الفنان الذي اشتهر بهدوئه وقدرته على ضبط أعصابه.

فقد قام الشريف بمهاجمة زميله محمد هنيدي فقال إنه يرتدي أزياء النساء في أفلامه حتى يجذب الجمهور ويحقق إيرادات، ووصف أحمد السقا وكريم عبد العزيز بأنهما حصرا نفسيهما في أدوار الأكشن التي لا يريدان الخروج منها.

وفي ندوة أخرى له أصيب الشريف بحالة غضب شديدة، بعد حالة الهرج التي حدثت بين الصحفيين الذين وصلوا متأخرين إلى قاعة الندوة، وعندما طلب منهم الهدوء لم يستجيبوا فطردهم بعصبية قائلاً "اطلعوا بره" وهو ما فسره بعض الحضور أنه بات أكثر توتراً منذ عودته من رحلته العلاجية في الخارج.