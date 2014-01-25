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اشتباكات بين الأمن والإخوان والقبض على 6 بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بالإسكندرية

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اشتباكات بين الأمن والإخوان والقبض على 6 بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بالإسكندرية اشتباكات بين الأمن والإخوان والقبض على 6 بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بالإسكندرية

اشتباكات بين قوات الأمن والإخوان بالأسكندرية – ارشيفية

نشبت اشتباكات بين قوات الأمن، وجماعة الإخوان المسلمين فى مناطق أبو سليمان، وسيدى بشر، وقوات الأمن، تقوم بإلقاء القبض على 6 أفراد، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، ومنشورات تحث المواطنين على الإنقلاب على النظام الحالى.

وكان، قد تجمهر العشرات من جماعة الإخوان، وأنصار المعزول مرسى فى منطقة سيدى بشر، عقب صلاه الظهر مباشرة، وقاموا بتنظيم مسيرة غير سلمية، وكالعادة حدثت اشتباكات بينهم، وبين أهالى المنطقة، وإلقاء الحجارة بين الطرفين، وتدخلت قوات الأمن المكونة من الشرطة، وقوات المنطقة الشمالية العسكرية، وقاموا بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع، وتم فض التظاهرة وهروب الأخوان إلى الشوارع الجانبية.

وفى سياق متصل تجمهر العشرات من جماعة الأخوان، فى شارع 20 بمنطقة أبو سليمان، وحدثت اشتباكات بينهم، وأهالى المنطقة ،وقام الأمن، بإطلاق غاز مسيل للدموع، لفض الإشتباكات.
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