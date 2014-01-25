11 نصيحة يعكس اتباعها اهتمامك بمظهرك

تذكّري دائماً أنّ الاهتمام بمظهرك الخارجي هو بمثابة قالب تقدّمين به نفسك للآخرين، فالشكل الخارجيّ لوحة فنيّة، يجدر بك الانتباه إلى تفاصيلها، وفق ما تحدّده نصائح خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر...فما عليك سوى الالتزام بها، علماً أنّها تؤمّن لك لياقة ملائمة لحضورك الاجتماعي:

1- اهتمّي بنظافتك الشخصيّة دائماً، فلا بدّ من أن يكون شعرك نظيفاً دائماً. وإذا كنت في مناسبة رسميّة، فالأفضل أن يكون شعرك مرفوعاً نصف رفعة، على الأقلّ.

2- لا تضعي يدك في شعرك بشكل متواصل، فهذا يوحي للآخرين بأنّك متوترة.

3- إرتدي الحجاب بشكل لائق، فهو التزام دينيّ عليك احترامه، ويتطلب منك احتشاماً كاملاً.

4- اختاري النظّارات الطبية التي تليق بشكل وجهك، وانتبهي إلى نظافة زجاجها، دائماً.

5- احرصي على الاهتمام بنظافة أظافرك.وإذا كان طلاء الأظافر مقشوراً، فيفضّل الاستغناء عنه. ويستحبّ أن يكون طولها متوسطاً. كما أنّ لون طلاء الأظافر الأحمر والأبيض يناسب اللقاءات الرسمية.

6- امتنعي عن وضع طلاء الأظافر، في أثناء تقديم واجب العزاء.

7- انتبهي إلى نظافة حذائك، كما يجب أن تكون الجوارب الشفّافة بحال جيّدة.

8- لا تبالغي في وضع العطر حتى لا يؤذي الآخرين؛ علماً أن عطر النهار الخفيف يختلف عن ذلك الخاص ّبالليل.

9- تجنّبي المبالغة في التبرّج خلال النهار، وخصوصاً عند وضع أحمر الشفاه، وتذكّري أنّ المكياج يجب أن يكون تجميلياً لا تشويهياً.

10- امتنعي عن ارتداء المجوهرات بشكل عشوائيّ، بل اعتمدي أعداداً مفردة. فمثلاً: إذا وضعت عقداً في عنقك، يمكنك أن تضعي زوجاً من الأقراط، ما يجعل عدد "الاكسسوارات" 3.

11- لا تضعي قطع المجوهرات الثمينة في وضح النهار، فمن غير المقبول أن تظهري بها في السوبرماركت، مثلاً.

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