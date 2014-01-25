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جولة لوزيرة الصحة بمستشفى أحمد ماهر لتفقد المرضى والمصابين

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جولة لوزيرة الصحة بمستشفى أحمد ماهر لتفقد المرضى والمصابين جولة لوزيرة الصحة بمستشفى أحمد ماهر لتفقد المرضى والمصابين

كتب : طارق عبد العزيز منذ 55 دقيقة

قامت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، بجولة مفاجئة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، صباح اليوم، حيث زارت المرضى والمصابين بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة واطمأنت على حالتهم وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لهم.

وتفقدت د. الرَّبَّاط أيضاً أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية الملحقة بهم والتأكد من توافر المستلزمات والدم ومشتقاته والأدوية ورفع درجة الاستعداد وانتظام الطواقم الطبية لأي أحداث متوقعة اليوم في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

كما اجتمعت وزيرة الصحة والسكان بأفراد من الطاقم الطبي للمستشفى وقدمت الشكر لهم على المجهود الذي بذل من أجل التعامل مع الحدث أمس وتقديمهم الخدمة الطبية والإسعافات بدرجة تعامل طبي ممتازة في وقت قياسي لـ49 من مصابي التفجير الإرهابي أمام مديرية الأمن، كما أكدت الوزيرة على اتباع إجراءات الوقاية من العدوى والتزام جميع أفراد الطاقم الطبي بها.

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