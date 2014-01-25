"تعليم الشرقية": نتيجة الابتدائية مساء غد أو صباح بعد غد الاثنين

أكد سامى عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عملية التصحيح والمراجعة للشهادة الابتدائية أوشكت على الانتهاء، وأن 6 إدارات بالمحافظة من اجمالى 18 إدارة أرسلت النتائج للمديرية، وأنه من المفترض أن يتم استلام النتيجة غدا الأحد، من جميع الإدارات لاعتمادها من الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية وإعلانها.

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالمحافظة فى تصريحات صحفية، أنه سيتم إعلان النتيجة غدا الأحد أو بعد غد على الأكثر.

للمزيد من اخبار المحافظات..

إدارة المفرقعات تفحص موانئ السويس.. والهيئة: العمل منتظم

القبض على أحد عناصر الجماعة الإرهابية بحوزته قنبلة بدائية فى المنيا

استنفار أمنى بالعريش وإغلاق تام لميدانى الشيخ زويد ورفح