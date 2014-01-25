بالصور.. المئات يحتفلون بذكرى يناير الثالثة أمام محافظة المنوفية

نظم المئات من أهالى قرى ومدن محافظة المنوفية، وقفة أمام ديوان عام المحافظة، وذلك للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة، حاملين لافتات الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة- ويسقط يسقط الإرهاب – وبأمر الشعب انزل ياسيسى- والشعب يريد القضاء على الإرهاب وسط هتافات الجيش والشعب إيد واحدة- وبنحبك ياسيسى- وسيسى أنت رئيسى- ويسقط يسقط الإرهاب- وعبد الناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان- والمنوفية قالت كلمتها الإخوان تحت جزمتها- وتحيا مصر.

فى الوقت نفسه انتشر العديد من بائعى ومروجى الأعلام أمام الديوان العام، حامين أعلام مصر وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

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