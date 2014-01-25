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بالصور.. المئات يحتفلون بذكرى يناير الثالثة أمام محافظة المنوفية

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نظم المئات من أهالى قرى ومدن محافظة المنوفية، وقفة أمام ديوان عام المحافظة، وذلك للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة، حاملين لافتات الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة- ويسقط يسقط الإرهاب – وبأمر الشعب انزل ياسيسى- والشعب يريد القضاء على الإرهاب وسط هتافات الجيش والشعب إيد واحدة- وبنحبك ياسيسى- وسيسى أنت رئيسى- ويسقط يسقط الإرهاب- وعبد الناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان- والمنوفية قالت كلمتها الإخوان تحت جزمتها- وتحيا .

فى الوقت نفسه انتشر العديد من بائعى ومروجى الأعلام أمام الديوان العام، حامين أعلام مصر وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

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