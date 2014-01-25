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عرض عسكرى بكورنيش السويس والمواطنون يرفعون صور السيسى

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عرض عسكرى بكورنيش السويس والمواطنون يرفعون صور السيسى عرض عسكرى بكورنيش السويس والمواطنون يرفعون صور السيسى

نظمت فرقة الموسيقى العسكرية بالسويس التابعة للجيش الثالث الميدانى عرضا عسكريا، ظهر اليوم، بمنطقة كورنيش السويس احتفالا بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وسط أجواء احتفالية ومشاركة عدد كبير من المواطنين.

وقام المواطنون وعدد كبير من السيدات برفع صور الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وسط مطالبات بترشحه للرئاسة.

ومن جانبهم توافد عشرات من المواطنين على ميدان الأربعين رافعين صورا كثيرة تدعوا السيسى للترشح للرئاسة.

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