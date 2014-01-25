أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

أرز بدفين لإرضاء أفراد عائلتكِ

Google+ Print
أرز بدفين لإرضاء أفراد عائلتكِ أرز بدفين لإرضاء أفراد عائلتكِ

المقادير:
-600 غرام من أرز بسمتي.
-400 غرام لحم غنم مقطع
-200 غرام لحم غنم مفروم.
-100 غرام من البصل.
-ثوم حسب الرغبة.
-20 غرام من الكراوية.
-30 غرام من الملح.
-20 غرام من البهار الحلو.

طريقة التحضير:
1- يسلق لحم غنم في ماء مغلي لمدة ساعة ونصف وتضاف معها البهارات (البهار الحلو، الكراوية والملح).
2- يقلّى البصل مع الثوم ثم يضاف اليه اللحم المفروم والبهارات، ثم يضاف أرز بسمتي ويغمر بالماء ويترك لمدة نصف ساعة حتى النضوج.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي