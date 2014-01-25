أرز بدفين لإرضاء أفراد عائلتكِ

المقادير:

-600 غرام من أرز بسمتي.

-400 غرام لحم غنم مقطع

-200 غرام لحم غنم مفروم.

-100 غرام من البصل.

-ثوم حسب الرغبة.

-20 غرام من الكراوية.

-30 غرام من الملح.

-20 غرام من البهار الحلو.

طريقة التحضير:

1- يسلق لحم غنم في ماء مغلي لمدة ساعة ونصف وتضاف معها البهارات (البهار الحلو، الكراوية والملح).

2- يقلّى البصل مع الثوم ثم يضاف اليه اللحم المفروم والبهارات، ثم يضاف أرز بسمتي ويغمر بالماء ويترك لمدة نصف ساعة حتى النضوج.

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