نجمات لمعن في عالم كرة القدم

يسعى مشاهير العالم على الدوام إلى ابتكار أمور تزيد من شهرتهم، مهما كانت درجة جنونها، ...

بعدما تطرقنا إلى العديد من المواضيع التي تتعلق باحتفال الـ Golden Globes، من الترشيحا...

لم تستثنِ الفضائح العاطفية أحداً من مشاهير العالم، خصوصاً الرؤساء، الذين كانوا أصحاب ...

بمرور الأعوام، أنتجت بوليوود مئات الأفلام التي ظهر فيها العديد من النجوم والنجمات الذ...

سطعت نجوم الممثلات الهنديات في عالم السينما والشهرة، منذ أمد بعيد، بفضل مواهبهنّ التم...

تعوّدنا أن نتابعهم في افلامهم، التي سحرتنا بقصصها ومواضيعها الرومانسية والدرامية... إ...

حصلت نجمة بوليوود الجميلة Priyanka Chopra على لقب المرأة الأكثر إثارة لعام 2013، وفقا...

لمع نجم ممثلي هوليوود هذه السنة في سماء السينما العالمية، فكانوا نجوماً مبدعين في مسل...

تميّزهم جاذبيتهم، وسمرتهم التي طغت على وسامة وجمال نجوم هوليوود؛ أولئك هم نجوم السينم...