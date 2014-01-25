"القابضة للأدوية": لا غلق لأى صيدلية "حكومية" مع احتفالات 25 يناير

أكد مسئول بالشركة القابضة للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة التجارية لن تتوقف بشكل كامل عن العمل اليوم السبت بالتزامن مع احتفالات الدولة بثورة 25 يناير، لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين، ونفى المسئول وجود أى نية لغلق فروع الصيدليات القريبة من مناطق وسط القاهرة والإسكندرية، حتى إن شهدت احتجاجات وأعمال عنف

وتبلغ حصة الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة 40% من حصة سوق الدواء والمستحضرات الطبية، سواء البشرية أو البيطرية، بالإضافة لسوق المستلزمات الطبية فى المستشفيات وغرف العمليات، وتمتلك 56 فرعا صيدلية لشركة الجمهورية، صيدلية "الإسعاف" فى وسط القاهرة، و"الإسكندرية" بالإسكندرية تعملان لمدة 24 ساعة، لأنهما مركزيتان وترخيصهما مدون فيه ساعات العمل.

وقال المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركة لديها مخزون كبير من الأدوية المحلية والمستوردة، خاصة لأمراض السكر والقلب والكبد، كما يوجد مخزون من المواد الخام يكفى لتشغيل المصانع المختلفة التابعة للدولة.

ولفت إلى أن تعليمات صدرت لرؤساء الشركات لاتخاذ القرار الملائم حفاظا على أرواح العاملين والمال العام معاً، مؤكدا أن العمل مستمر بجميع الصيدليات، سواء التى تعمل عدد ساعات محددة أو التى تعلم 24 ساعة.

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