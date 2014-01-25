أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أبرز محطات المكياج من عروض الأزياء الفاخرة في باريس

Google+ Print
أبرز محطات المكياج من عروض الأزياء الفاخرة في باريس أبرز محطات المكياج من عروض الأزياء الفاخرة في باريس

انطلقت عروض الأزياء العالمية للخياطة الراقيّة لربيع وصيف 2014 الأسبوع الماضي وانتهت في 23 من هذا الشهر الحالي في باريس، ومن وحي هذه العروض اخترنا لك أبرز محطات المكياج الرائجة للعام المقبل.
وعلى هذا الأساس إليك مايلي :
تصفيف الحاجبين: من الواضح ان موضة الحواجب العريضة مستمرة للربيع المقبل، مع طريقة جديدة لإبرازها من خلال تمشيط الحاجب بالفرشاة.
بشرة طبيعية: تفرض العروض العالميّة مكياج طبيعي للبشرة لما لها من دور في تجميل وجه المرأة ، لهذا لا تغيّري لون بشرتك الطبيعي بكريم الأساس.
أحمر شفاه الأحمر: هو سيد العروض العالميّة بكافة المواسم، لهذا لا تتخلّي عن هذا اللون، ولا مانع من استعمال الألوان الربيعية الفاقعة أيضاً.
دخانيّة: برز المكياج الدخاني بقوة في ساحة العروض الباريسية لما له دور في إبراز جمال عيون المرأة وجاذبيتها.
الأي لاينر: أصبح الأي لاينر جزء لا يتجزأ من حياة المرأة لهذا هو من أساس الموضة ويمكنك رسمه بأشكال مختلفة.

أي موضة تليق بك أكثر؟

تابعي هنا:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه