أبرز محطات المكياج من عروض الأزياء الفاخرة في باريس

انطلقت عروض الأزياء العالمية للخياطة الراقيّة لربيع وصيف 2014 الأسبوع الماضي وانتهت في 23 من هذا الشهر الحالي في باريس، ومن وحي هذه العروض اخترنا لك أبرز محطات المكياج الرائجة للعام المقبل.

وعلى هذا الأساس إليك مايلي :

تصفيف الحاجبين: من الواضح ان موضة الحواجب العريضة مستمرة للربيع المقبل، مع طريقة جديدة لإبرازها من خلال تمشيط الحاجب بالفرشاة.

بشرة طبيعية: تفرض العروض العالميّة مكياج طبيعي للبشرة لما لها من دور في تجميل وجه المرأة ، لهذا لا تغيّري لون بشرتك الطبيعي بكريم الأساس.

أحمر شفاه الأحمر: هو سيد العروض العالميّة بكافة المواسم، لهذا لا تتخلّي عن هذا اللون، ولا مانع من استعمال الألوان الربيعية الفاقعة أيضاً.

عيون دخانيّة: برز المكياج الدخاني بقوة في ساحة العروض الباريسية لما له دور في إبراز جمال عيون المرأة وجاذبيتها.

الأي لاينر: أصبح الأي لاينر جزء لا يتجزأ من حياة المرأة لهذا هو من أساس الموضة ويمكنك رسمه بأشكال مختلفة.

أي موضة تليق بك أكثر؟

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