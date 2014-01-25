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وصفة روسية لمعالجة مشكلة تساقط الشعر

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وصفة روسية لمعالجة مشكلة تساقط الشعر وصفة روسية لمعالجة مشكلة تساقط الشعر

سنتشارك معكم في هذا المقال وصفةً منزليةً لمعالجة مشكلة، لا بدّ لكلّ امرأة من أن تكون قد عانتها في مرحلة ما من حياتها، وهي تساقط الشعر. فإن لم ترَي نتائج ملموسة بعد استعمال هذا القناع، فقد لا تعانين من نقص في الفيتامينات، أو قد لا تكون مشكلتك كامنة في الشعر الضعيف، بل قد يكون ثمّة عوامل أخرى يمكن لاختصاصيّ في المجال مساعدتك فيها.
المكونات:
• 5 ملاعق كبيرة من الزبادي السائل
• ملعقة كبيرة من زيت اللوز
• ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون
• 10 قطرات من زيت النعناع الأساسي
طريقة التطبيق: امزجي المكونات معاً، وضعيها على شعرك المبلول. لفّيه بالبلاستيك، وبمنشفة، وانتظري لمدّة ساعة. سيحرقك القناع، ويبرّد فروة رأسك، وستشعرين بمزيج من الأحاسيس، تالياً. في الواقع، يعمل زيت النعناع والفلفل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يساعد المغذيات في التغلغل داخل الجذور وتقويتها. ومع مرور الوقت، ستصبح جذور شعرك قوية وسيتوقف الشعر عن التساقط.

ما رأيك؟ هل ستجربين الوصفة؟

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