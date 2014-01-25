مقتل 12 فى سلسلة تفجيرات بالعراق

خلفت سلسلة هجمات داخل بغداد وشمالها اليوم السبت، اثنى عشر قتيلا، بينهم جندى وأسرته بالكامل، حسبما أفاد مسئولون عراقيون.

وقال مسئولو الشرطة إن انفجارين فى وقت مبكر اليوم السبت ببلدة المقدادية دمرا منزل الجندى بأكمله بينما كان ينام هو وزوجته وابنتيه وابنيه فى الداخل.

وتقع المقدادية إلى الشمال من بغداد بنحو حوالى 90 كيلومترا، وأسفر انفجار سيارة مفخخة بشارع تجارى فى حى العامرية غربى بغداد عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنى عشر آخرين، بحسب الشرطة.

كما وقع انفجار غربى بغداد بالقرب من سوق مفتوحة بحى السعدية، ما أسفر عن مقتل اثنين من المتسوقين وإصابة ستة آخرين.

وأكد مسئولون فى مستشفى عدد الضحايا. وتحدث المسئولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب أنهم غير مخولين للكشف عن معلومات للصحفيين.

ولم تعلن على الفور أية جهة مسئوليتها عن هجمات السبت.. لكن التفجيرات المتعددة ضد المدنيين وقوات الأمن، تكتيك متبع من فرع تنظيم القاعدة فى العراق، الذى عززته النجاحات التى حققها مسلحوه فى الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا، فضلا عن الغضب السنى الواسع حيال الحكومة التى تقودها الشيعة.

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