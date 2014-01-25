عضو بالوفد السورى: متفائلون بالمباحثات المباشرة مع المعارضة

كشف عضو فى وفد الحكومة السورية عن تفاؤل الحكومة بشأن المباحثات المباشرة التى بدأت اليوم السبت، مع وفد المعارضة فى جنيف.

وأكد عضو الوفد الرسمى لـ"جنيف2"، بشار الجعفرى، فى تصريحات نقلها موقع "سيريا نيوز" الإخبارى، أن الوفد سيدخل اجتماع اليوم مع وفد المعارضة لوضع قواسم مشتركة للانطلاق إلى ما هو جوهرى.

وقال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السورى، فى جنيف "نحن متفائلون وسنبنى على البدايات المعقولة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف "نريد إنهاء الكارثة التى يعيشها الشعب السورى نتيجة الأعمال الإرهابية والدعم العسكرى والمالى الذى تقدمه تركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة للإرهابيين".

يذكر أن وزير الخارجية السورى وليد المعلم يرأس وفد الحكومة السورية بينما يرأس الناشط السياسى هادى البحرة فريق المعارضة فى المباحثات المباشرة بين الجانبين التى بدأت اليوم السبت، بحضور الوسيط الأممى العربى المشترك الأخضر الإبراهيمى.

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