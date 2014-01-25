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بدء فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير بدمياط

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بدء فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير بدمياط بدء فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير بدمياط

تستعد محافظة دمياط لانطلاق فعاليات احتفالات 25 يناير وأعياد الشرطة أمام ديوان عام محافظة دمياط، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أبناء المحافظة، والتى تبدأ بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى وطابور عرض لطلاب المدارس، وممثلى مراكز الشباب، ثم يعقبه مسيرة
> إلى ميدان الساعة بمدينة دمياط.

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