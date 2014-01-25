فالكاو يطلب من كولومبيا الصلاة له

أعرب المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو قبل ساعات قليلة من خضوعه السبت لعملية جراحية في الركبة اليسرى بالبرتغال، عن شكره لرسائل الدعم التي تلقاها من مواطنيه كما سألهم الصلاة من أجل سرعة تعافيه ولحاقة بمونديال البرازيل.

وقال فالكاو لوسائل إعلام كولومبية الجمعة “أشكر البلد بأجمعه على الدعم والحب الذي ملأ قلبي ومنحني الكثير من القوة لأقاتل في هذه الساعات الصعبة الأخيرة”.

وتعهد فالكاو بانه سيبذل قصاري جهده للوصول إلى المونديال، وقال “عناق كبير وأتمنى أن تصلوا من أجلي”.

ومن جانبها، أعربت والدة فالكاو، كارمينزا زاراتي عن تفاؤلها بنتيجة الجراحة وقالت “فالكاو مطمئن، ويعرف أن الرب بجانبه كما أنه في أيد أمينة”.

ويخضع فالكاو السبت لجراحة في مدينة بورتو البرتغالية لعلاجه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى تعرض لها مع فريقه موناكو الأربعاء الماضي خلال مباراة أمام مونتس أور أزيجريس في دور الـ32 بكأس فرنسا بعد تدخل عنيف قبل نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب على الفور.

وقد يغيب اللاعب عن منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 ، حيث إن الوقت المقدر للتعافي من إصابته الخطيرة يصل إلى ستة أشهر، فيما ينطلق كأس العالم في 12 يونيو.