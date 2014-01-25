مصدر أمني ينفي وجود أى أعمال شغب بالدقهلية

نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية، ما تردد على بعض المواقع بقيام ملثمين بقطع الطريق، أعلى كوبرى الجامعة العلوى، الرابط بين المنصورة ،وطلخا، وإشعال النيران في إطارات السيارات.

وفى ذات السياق، بدأ المئات من أبناء محافظة الدقهلية، بالتوافد بميدان الثورة بمدينة المنصورة، لتاييد الفريق عبد الفتاح السيىسى، والجيش، والشرطة، وخارطة الطريق، والاحتفال بذكرى 25 يناير، حاملين اعلام مصر، وصور الفريق، مرددين هتافات معادية لجماعه الإخوان المسلمين، ومنددين بالعمل الإرهابى الذى طال مديرية امن القاهرة.

وكانت، قد شهدت محافظة الدقهلية، تعزيزات أمنية مكثفة، لليوم الثانى على التوالى، عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية، مع تكثيف الاكمنة المتحركة، والثابتة من الجيش، والشرطة، والاكمنة المشتركة، تحسبا لأى عمل إرهابى من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك بالتزامن مع إعلان العديد من الحركات، والنشطاء بالدقهلية، من تنظيم تظاهرات للاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، فى عدة اماكن بمدينة المنصورة بميدان الشهداء، وعدة قرى، ومراكز مختلفة بالدقهلية.

وشهدت مناطق أقسام الشرطة، والمحاكم، غلق الطريق بالكتل الخرسانية، والحواجز الأمنية، وذلك من قبل الأجهزة الأمنية بالدقهلية ،لتعزيز عملية التأمين