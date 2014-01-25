أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصدر أمني ينفي وجود أى أعمال شغب بالدقهلية

Google+ Print
مصدر أمني ينفي وجود أى أعمال شغب بالدقهلية مصدر أمني ينفي وجود أى أعمال شغب بالدقهلية

مديرية أمن الدقهلية – ارشيفية

 

نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية، ما تردد على بعض المواقع بقيام ملثمين بقطع الطريق، أعلى كوبرى الجامعة العلوى، الرابط بين المنصورة ،وطلخا، وإشعال النيران في إطارات السيارات.

وفى ذات السياق، بدأ المئات من أبناء محافظة الدقهلية، بالتوافد بميدان الثورة بمدينة المنصورة، لتاييد الفريق عبد الفتاح السيىسى، والجيش، والشرطة، وخارطة الطريق، والاحتفال بذكرى 25 يناير، حاملين اعلام ، وصور الفريق، مرددين هتافات معادية لجماعه الإخوان المسلمين، ومنددين بالعمل الإرهابى الذى طال مديرية امن القاهرة.

وكانت، قد شهدت محافظة الدقهلية، تعزيزات أمنية مكثفة، لليوم الثانى على التوالى، عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية، مع تكثيف الاكمنة المتحركة، والثابتة من الجيش، والشرطة، والاكمنة المشتركة، تحسبا لأى عمل إرهابى من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك بالتزامن مع إعلان العديد من الحركات، والنشطاء بالدقهلية، من تنظيم تظاهرات للاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، فى عدة اماكن بمدينة المنصورة بميدان الشهداء، وعدة قرى، ومراكز مختلفة بالدقهلية.

وشهدت مناطق أقسام الشرطة، والمحاكم، غلق الطريق بالكتل الخرسانية، والحواجز الأمنية، وذلك من قبل الأجهزة الأمنية بالدقهلية ،لتعزيز عملية التأمين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر