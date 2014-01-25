توافد مئات المواطنين لميدان الثقافة بسوهاج للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير‎

بدأت منذ قليل، احتفالات الذكرى الثالثة بثورة 25 يناير بميدان الثقافة بسوهاج، حيث بدأ مئات المواطنون في التوافد على الميدان ،وسط تكثيفات أمنية مشدده من الجيش، والشرطة، على مداخل، ومخارج الميدان.

وبدات الاحتفالات، التى دعت إليها محافظة سوهاج، وبعض الأحزاب، والحركات، والقوى السياسية، والثورية بسوهاج ،بقيام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، وبرفقتة اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، والعديد من قيادات القوات المسلحة، وكافة القيادات التنفيذبة والسياسية والشعبية بالمحافظة، بوضع إكليل الزهور أمام النصب التذكاري، ثم بدء الاحتفال بميدان الثقافة، بالوقفة دقيقة حداد على ارواح الشهداء، وروح الشهيد توماس قصدى ابن سوهاج، الذى استشهد أمس بتفجيرات مديرية امن القاهرة، ثم السلام الجمهوري، فتلاوة القرآن الكريم تلتها كلمة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج.

و اعقب، ذلك فقرات فنية، واستعراضية تقدمها مديرية التربية والتعليم، وسيقوم محافظ سوهاج بتسليم شهادات التقدير لأسر الشهداء ،ومصابي الثورة، وتختتم الاحتفالية بعروض الفنون الشعبية، والموسيقي العربية تقدمها مديرية الثقافة بسوهاج.