أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

توافد مئات المواطنين لميدان الثقافة بسوهاج للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير‎

Google+ Print
توافد مئات المواطنين لميدان الثقافة بسوهاج للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير‎ توافد مئات المواطنين لميدان الثقافة بسوهاج للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير‎

مئات المواطنين بميدان الثقافة بسوهاج للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير‎

 

بدأت منذ قليل، احتفالات الذكرى الثالثة بثورة 25 يناير بميدان الثقافة بسوهاج، حيث بدأ مئات المواطنون في التوافد على الميدان ،وسط تكثيفات أمنية مشدده من الجيش، والشرطة، على مداخل، ومخارج الميدان.

وبدات الاحتفالات، التى دعت إليها محافظة سوهاج، وبعض الأحزاب، والحركات، والقوى السياسية، والثورية بسوهاج ،بقيام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، وبرفقتة اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، والعديد من قيادات القوات المسلحة، وكافة القيادات التنفيذبة والسياسية والشعبية بالمحافظة، بوضع إكليل الزهور أمام النصب التذكاري، ثم بدء الاحتفال بميدان الثقافة، بالوقفة دقيقة حداد على ارواح الشهداء، وروح الشهيد توماس قصدى ابن سوهاج، الذى استشهد أمس بتفجيرات مديرية امن القاهرة، ثم السلام الجمهوري، فتلاوة القرآن الكريم تلتها كلمة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج.

و اعقب، ذلك فقرات فنية، واستعراضية تقدمها مديرية التربية والتعليم، وسيقوم محافظ سوهاج بتسليم شهادات التقدير لأسر الشهداء ،ومصابي الثورة، وتختتم الاحتفالية بعروض الفنون الشعبية، والموسيقي العربية تقدمها مديرية الثقافة بسوهاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا