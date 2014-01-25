محمد بن راشد يعتمد مشروعي الطرق الموازية في جودلفين وزعبيل بمليار درهم

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بإطلاق اسم (السعادة) على شارع الخيل الأول الذي يبدأ من الموقع المحاذي لمركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وصولاً لمنطقة برج خليفة، واعتمد سموه مشروعي تحسينات الطرق الموازية في منطقة الجودلفين ومنطقة زعبيل، بتكلفة مليار درهم.

وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إن شارع (السعادة) الذي يبلغ طوله حوالي 7.5 كيلومترات، يعتبر حلقة وصل بين شارع الشيخ راشد وشارع محمد بن راشد بوليفارد، مؤكداً أن إطلاق اسم (السعادة) على هذا الشارع الحيوي، جاء نظراً لما تتضمنه هذه المنطقة من أماكن حيوية مثل المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومركز دبي التجاري العالمي وبرج خليفة ودبي مول والفنادق والمرافق السياحية العالمية، ودور هذه المرافق الحيوية التي في تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين والسياح، التي كان أخرها حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف ضمن أسعد شعوب الأرض.

(جودلفين) و(زعبيل)

وأوضح سعادة مطر الطاير أن مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة (جودلفين) الذي تعتزم الهيئة تنفيذه في الربع الأخير من العام الجاري، ويستغرق تنفيذه قرابة 30 شهر، تبلغ تكلفته التقديرية 900 مليون درهم.

> وأضاف: يشمل المشروع أعمال طرق وجسور وأنفاق عديدة بما يسمح بانسيابية الحركة المرورية على الطرق الموازية وتأثيرهما الايجابي بالتخفيف عن الطرق المحيطة بالمنطقة، موضحاً أن المشروع يعد امتداداً للطرق الموازية على شارع الأصايل وشارع السعادة (الخيل الأول سابقاً) بحيث يُدّعم الطرق الحالية في منطقة الخليج التجاري، ويسهم المشروع في رفع مستوى الخدمة المرورية، وتوفير مداخل ومخارج للمنطقة من شارعي الشيخ زايد والخيل، كما سيتم ربطه بالمناطق المحيطة مثل القوز وزعبيل وجميرا.

وقال سعادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة إن مشروع الطريق الموازي الشرقي في منطقة زعبيل يمثل امتدادا لشارع الأصايل، وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 100 مليون درهم، وسيبدأ العمل به في شهر فبراير المقبل، ويستغرق تنفيذه 210 أيام.

وأضاف: يربط المشروع منطقة الخليج التجاري مع شارع عود ميثاء حالياً وذلك من خلال الأنفاق المنفذة تحت شارع المركز المالي وتحت شارع زعبيل الثاني، مشيراً إلى أن الطريق الجديد يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات، ويتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وسيتم مستقبلاً ربط هذا الطريق بمعبر الشيخ راشد بن سعيد من خلال جسر يعبر فوق شارع عود ميثاء حيث سيربط مناطق بردبي بمناطق الخيران والورقاء وند الحمر والمدينة العالمية، كما يتضمن المشروع تركيب بلاط السيراميك للجدران وإنارة النفقين أسفل شارع المركز المالي وأسفل شارع زعبيل.

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