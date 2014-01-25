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"البورصة" و"الرقابة المالية" تحت حماية الجيش .. اليوم

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"البورصة" و"الرقابة المالية" تحت حماية الجيش .. اليوم "البورصة" و"الرقابة المالية" تحت حماية الجيش .. اليوم

كتب : كتب – ايمن صالح منذ 45 دقيقة

امنت صباح اليوم السبت مجموعات متنوعة من قوات الجيش والشرطة المقرات الخاصة بهيئة الرقابة المالية ، والتى تصل إلى 6 مقرات، يتم تأمينها بالكامل، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمينها وتأمين الجهات التابعة لها.

وأكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أنه يوجد تنسيق كامل بين الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين مقر البورصة ايضا، إضافة إلى أن هذه الإجراءات يتم اتباعها طوال الثلاث سنوات الماضية، بحيث يتم تأمين مقر البورصة والهيئة فى الأحداث المهمة.

وأوضح أن البورصة تمتلك مقرا بديلا لنظم معلوماتها، بما يؤمن استمرار عمل نظم التداول بحيث توجد خطة طوارئ، يتم من خلالها استمرار التداول من خلال مركز بديل لنظم المعلومات، بما يؤدى إلى عدم تعطيل التداول فى أوقات الطوارئ.

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