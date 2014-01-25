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"المالية" تطرح أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات جنيها غدا

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"المالية" تطرح أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات جنيها غدا "المالية" تطرح أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات جنيها غدا

كتب : كتب – عبد العزيز المصرى منذ 29 دقيقة

تطرح وزارة المالية، عبر البنك المركزي، غدًا الأحد، أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجلي 91 و266 يومًا.

من المقرر أن تطرح الوزارة، في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة ملياري جنيه، وأذون 266 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه.

ووفقًا لجدول طرح أذون وسندات الخزانة على الموقع الرسمى لوزارة المالية ، فمن المقرر أن تطرح الوزارة أذون وسندات بقيمة 64 مليارًا في يناير الحالي، و70 مليارًا في فبراير المقبل، و69 مليارًا في مارس الذي يليه.

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