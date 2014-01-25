الشباب الناصرى بالسويس : الإخوان لن يفلحوا بكسر الشعب المصري

أصدر اتحاد الشباب الناصري بالسويس بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير، موضحين أن الإخوان الإرهابيين، لن يفلحوا بكسر الشعب المصري، ويرهبوا المواطنين، وتعطيل المسيرة الديمقراطية .

واضاف البيان” أن إرادة الشعب أقوى من الإرهاب، توهمت جماعة الإخوان الإرهابية، أنه من الممكن لها، أن تخيف الشعب المصري العظيم بعمليات إرهابية، تجعله يتراجع عن استكمال خارطة الطريق، وذلك لأنها لا تعرف هذا الشعب جيداً، لأنهم شعباً آخر لا يعرف، أن الشعب المصري، قاوم الأحتلال الإنجليزي في منطقة القناة مع الجيش والشرطة في سنة 1951 م، وصنع مع الزعيم جمال عبدالناصر ثورة يوليو المجيدة، وتحدى القوة الأمريكية، ووقف معه في قرار تأميم القناة، وبناء سد الكرامة العالي، وتحدى اسرائيل، وإنجلترا، وفرنسا في العدوان الثلاثي سنة 1956م، ووقف متماسكاً خلف الزعيم جمال عبدالناصر، ليعيد بناء قواتنا المسلحة، لخوض حرب الاستنزاف، حتى تم العبور العظيم “

وأضاف البيان أيضاً ” أن اتحاد الشباب الناصري، يدين كل الأعمال الإرهابية، ونعلن مشاركتنا في يوم ذكرى الثورة المصرية 25 يناير، ونطالب الحكومة تخصيص دوائر قضائية، تنظر في قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، وكل من شاركهم، والتعاون مع الدول العربية في مواجهة الإرهاب، وعلى رأسهم لبنان، وسوريا، والعراق، وذلك لانتشار الإرهاب في المنطقة العربية، مدعوماً من الشيطان الأمريكي، لهدم الوطن العربي، وتفكيكه، ومواجهة ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، وبذل مزيد من الجهد، لتحقيق الأمن في الشارع المصري .