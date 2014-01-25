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متمردو جنوب السودان يتهمون جوبا بخرق الهدنة

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متمردو جنوب السودان يتهمون جوبا بخرق الهدنة متمردو جنوب السودان يتهمون جوبا بخرق الهدنة

اتهم متمردو جنوب السودان، القوات الحكومية بمهاجمتهم فى مواقعهم عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم قوات المتمردين لول روى- وفقا لصحيفة "الخرطوم" الصادرة اليوم السبت- إن القوات الحكومية لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يهاجمون حاليا مواقعنا بولاية الوحدة النفطية.

وبدوره، نفى الجيش الشعبى الحكومى مهاجمته للمتمردين، وقال الناطق الرسمى باسم الجيش الشعبى فيليب أغوير، إنه لا يملك أى معلومات عن معارك جرت أمس الجمعة.

وفى سياق متصل، أعلن برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة عن فقدان أكثر من 3700 طن من الغذاء يكفى لإطعام 220 ألف شخص لمدة شهر بسبب عمليات نهب فى جنوب السودان.

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