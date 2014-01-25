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هدوء فى جنوب السودان بعد دخول اتفاقية وقف النار حيز التنفيذ

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هدوء فى جنوب السودان بعد دخول اتفاقية وقف النار حيز التنفيذ هدوء فى جنوب السودان بعد دخول اتفاقية وقف النار حيز التنفيذ

أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية فيليب أغير، أن الوضع "هادئ" السبت فى جنوب السودان غداة دخول وقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين حيز التنفيذ.

وقال أغير "لا معلومات عن معارك، الوضع هادئ"، ودخل وقف إطلاق النار الذى وقع فى أديس أبابا حيز التنفيذ الجمعة فى الساعة 17,30 ت غ. وكانت الأمم المتحدة تحدثت عن "معارك متقطعة" مساء الجمعة.

من جانبه، قال لول رواى كوانغ متحدثا باسم المتمردين، إن الجيش الحكومى مدعوما بجنود أوغنديين وعناصر فصيل متمرد فى دارفور (حركة العدل والمساواة) أتوا من السودان المجاور هاجم قبيل إعلان وقف النار مواقع المتمردين فى ولاية الوحدة النفطية (شمال) وفى ولاية جونقلى (شمال شرق).

لكن أغير أوضح أن المتمردين هم الذين هاجموا مواقع للقوات الحكومية فى جونقلى وقد تم صدهم وانتهت المعارك قبل وقف النار، ويشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر معارك بين القوات المناصرة للرئيس سلفاكير ومتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، وأسفر النزاع عن آلاف القتلى واجبر نحو 700 ألف شخص على النزوح.

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