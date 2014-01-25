حزب جزائري معارض يعلن مقاطعته الانتخابات الرئاسية في إبريل المقبل

كتب : أ. ب منذ 14 دقيقة

أعلن حزب جزائري معارض عزمه مقاطعة الانتخابات الرئاسية في إبريل، مشيرا إلى عدم انعدام الشفافية واحتمالات التلاعب الكبيرة، وقبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات، لم يتقدم إلا عدد قليل من المرشحين البارزين إلى الانتخابات في الوقت التي تنتظر فيه البلاد إذا ما كان الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة سيخوض الانتخابات لفترة ولاية رابعة.

وقال حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" أمس، في بيان أن هناك فرصة ضئيلة في أن تسمح الانتخابات بأي تغيير في النظام السياسي، وقاطع الحزب سابقا الانتخابات البرلمانية عام 2012 لأسباب مماثلة، وطالب الحزب وأحزاب معارضة أخرى بتشكيل لجنة مستقلة لإجراء الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية ورفضت الحكومة طلبهم، وأعلنت لويزا حانون من حزب العمال الجزائري في الوقت نفسه ترشحها للانتخابات.