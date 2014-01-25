ضاحي خلفان لـ"القرضاوي": ﻻ مكان لك في الخليج.. وما تفعله "عيب"

كتب : فاطمة النشابي منذ 2 دقيقة

هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بسبب مهاجمة الأخير لدولة الإمارات خلال خطبة أمس الجمعة، وإنها ترفض الحكم الإسلامي.

وأشار خلفان، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، إلى أن القرضاوي يسعى لتدمير التعاون الخليجي، وأضاف "نحن ضد الديمقراطية واﻻنتخابات الرئاسية يا قرضاوي طالب قطر باﻻنتخابات الرئاسية.. نحن ضد الحكم الإسلامي طالب قطر بالحكم الإسلامي، أنت داعية واﻻ مدّعي يا شيخ الفتنة ﻻ مكان لك في الخليج".

وختم قائلاً: "ما تفعله يا قرضاوي عيب، نحن وقطر أهل من قبل أن تطأ أقدامك الدوحة".