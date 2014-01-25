مقتل 6 عراقيين من أسرة واحدة بسقوط قذائف هاون على منزلهم فى بعقوبة

أعلن المجلس البلدى فى ناحية العبارة بمحافظة ديالى، السبت، عن مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم أطفال ونساء، بسقوط قذائف هاون على منزل سكنى فى قرية زراعية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وقال رئيس المجلس البلدى فى الناحية عدنان غضبان الملا جواد التميمى، فى حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن"عددا من قذائف الهاون سقطت، فجر اليوم، على قرية جيزانى الملا جواد (5 كم شرق ناحية العبارة، 15 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء".

وأضاف التميمى أن "ماحدث جريمة بشعة بحق الأبرياء تقف وراءها غربان الشر"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "فتح تحقيق موسع لكشف الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

للمزيد من الأخبار العربية..

مقتل شخصين وإصابة اثنين فى هجومين بديالى شمالى العراق

القبض على مسلحين فى بنغازى الليبية بحوزتهم قوائم لعسكريين بالجيش

معارضة تونس تهدد برفض الدستور إذا لم توضع مادة لسحب الثقة من الحكومة

مجلة أمريكية: حان الوقت لإعلان فشل أوباما الذريع فى سوريا

>