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مقتل 6 عراقيين من أسرة واحدة بسقوط قذائف هاون على منزلهم فى بعقوبة

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مقتل 6 عراقيين من أسرة واحدة بسقوط قذائف هاون على منزلهم فى بعقوبة مقتل 6 عراقيين من أسرة واحدة بسقوط قذائف هاون على منزلهم فى بعقوبة

أعلن المجلس البلدى فى ناحية العبارة بمحافظة ديالى، السبت، عن مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم أطفال ونساء، بسقوط قذائف هاون على منزل سكنى فى قرية زراعية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وقال رئيس المجلس البلدى فى الناحية عدنان غضبان الملا جواد التميمى، فى حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن"عددا من قذائف الهاون سقطت، فجر اليوم، على قرية جيزانى الملا جواد (5 كم شرق ناحية العبارة، 15 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء".

وأضاف التميمى أن "ماحدث جريمة بشعة بحق الأبرياء تقف وراءها غربان الشر"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "فتح تحقيق موسع لكشف الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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