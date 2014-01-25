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طقس غير مستقر وأمطار فى معظم أنحاء الجمهورية غدا

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طقس غير مستقر وأمطار فى معظم أنحاء الجمهورية غدا طقس غير مستقر وأمطار فى معظم أنحاء الجمهورية غدا

الطقس

 

تشهد إعتبارا من غد الأحد ، وحتى يوم الثلاثاء القادم ، حالة من عدم الاستقرار متوسطة الشده فى الأحوال الجوية .
> ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد ، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية عند الأسكندرية ومطروح تباعا ، ويمتد تأثير هذه الأمطار بشكل خفيف الى القاهرة ومحافظات الوجة البحرى وسيناء ، يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء ، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط .
> وإعتبارا من يوم الأثنين 27 يناير الحالى تشهد البلاد إنخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية ، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .
> ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفتره على :-

السواحـل الشمالية وشمال سيناء من 16 إلى 17 درجة مئوية .
> محافظات الوجة البحرى والقاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية .
> محافظات شمــال الصــعيد من 17 إلى 18 درجة مئوية .
> محافظات جنوب الصعيـد من 19 إلى 20 درجة مئوية .
> محافظات جنـوب ســيناء من 19 إلى 20 درجة مئوية .

أ ش أ

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