طقس غير مستقر وأمطار فى معظم أنحاء الجمهورية غدا

تشهد مصر إعتبارا من غد الأحد ، وحتى يوم الثلاثاء القادم ، حالة من عدم الاستقرار متوسطة الشده فى الأحوال الجوية .

> ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد ، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية عند الأسكندرية ومطروح تباعا ، ويمتد تأثير هذه الأمطار بشكل خفيف الى القاهرة ومحافظات الوجة البحرى وسيناء ، يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء ، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط .

> وإعتبارا من يوم الأثنين 27 يناير الحالى تشهد البلاد إنخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية ، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

> ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفتره على :-

السواحـل الشمالية وشمال سيناء من 16 إلى 17 درجة مئوية .

> محافظات الوجة البحرى والقاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية .

> محافظات شمــال الصــعيد من 17 إلى 18 درجة مئوية .

> محافظات جنوب الصعيـد من 19 إلى 20 درجة مئوية .

> محافظات جنـوب ســيناء من 19 إلى 20 درجة مئوية .

أ ش أ