"التنمية الإدارية" غدا يوم عمل طبيعى بمؤسسات الدولة

قال الدكتور أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن غدا الأحد يوم عمل طبيعى بكافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه لم يصدر أى قرار بمنح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أية إجازات سوى اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.

وأضاف كمال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مصر قادرة بكل مواطنيها على تخطى هذه المرحلة الحرجة والوقوف فى وجه الإرهاب الأسود الذى يريد أن يعطل مسيرة خارطة الطريق.

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