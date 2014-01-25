أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التنمية الإدارية" غدا يوم عمل طبيعى بمؤسسات الدولة

Google+ Print
"التنمية الإدارية" غدا يوم عمل طبيعى بمؤسسات الدولة "التنمية الإدارية" غدا يوم عمل طبيعى بمؤسسات الدولة

قال الدكتور أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن غدا الأحد يوم عمل طبيعى بكافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه لم يصدر أى قرار بمنح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أية إجازات سوى اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.

وأضاف كمال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قادرة بكل مواطنيها على تخطى هذه المرحلة الحرجة والوقوف فى وجه الإرهاب الأسود الذى يريد أن يعطل مسيرة خارطة الطريق.

للمزيد من التقارير..

انتشار أمنى مكثف بمحيط مديرية أمن الجيزة قبل الاحتفال بذكرى الثورة

"31 مارس": عودة أساتذة الفلول والإخوان للتدريس تشعل الجامعات

انتشار أمنى مكثف بمحيط وزارة الداخلية قبل احتفالات ذكرى ثورة يناير

مسئول ليبى: اختطاف الدبلوماسى المصرى رد فعل على اعتقال "أبو عبيدة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر