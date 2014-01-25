"التعليم" تقرر إلغاء أجزاء من منهج "علم النفس" للثانوية عقب شكوى الطلاب

أعلن اتحاد طلاب مدارس مصر، أنه بعد تصعيد المكتب التنفيذى شكوى طلاب الصف الثالث الثانوى الشعبة الأدبية فى مادة علم النفس والاجتماع، إلى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، محمد سعد، قرر الاستجابة لمطالبهم من خلال حذف أجزاء من المادة حسب اقتراح اتحاد الطلاب بعد دراستها مع مستشارة المادة أثناء لقائه بأمين الاتحاد عبد الله أشرف الصاوى.

وقررت الوزارة حذف الفصل الخامس بعلم النفس من الباب الثالث بعنوان "الإعاقة والسعادة" من صفحة 66 إلى 85، والفصل الثانى من الباب الثالث فى علم الاجتماع بعنوان "قضية المياه فى مصر وتهديد الأمن القومى" من صفحة 129 إلى 131.

وأوضح الاتحاد، خلال بيان أصدره صباح اليوم الجمعة، أنه تلقى عدة شكاوى من طلاب الصف الثالث الثانوى الشعبة الأدبية من مادة علم النفس والاجتماع، من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تضمنت طول المنهج المقرر، وكثرة عدد التعريفات التى تحتاج إلى الحفظ، بالإضافة إلى تكرار فى تقديم المعلومات، وتشابه فى الدروس.

وتابع البيان: "هناك موضوعات بالمنهج الجديد يرى الطلاب أنها لا تفيدهم فى دراسة النفس البشرية أو دراسة المجتمع من حولهم هذه الموضوعات تدخلهم فى علوم أخرى كالأحياء، التاريخ والجغرافيا، ومن هذه الموضوعات بجزء علم النفس "الباب الثالث فى الفصل الخامس موضوع "سيكولوجية ذوى الإعاقات" يضم معلومات فى مادة الأحياء، ودرس "علم النفس والسعادة" يبعث على الطلاب الاكتئاب، وبه نقاط كثيرة غير مرتبطة بالواقع".

وفى علم الاجتماع: "الباب الثالث، الفصل الأول موضوع التغير المناخى، أقرب لمادة الجغرافيا من علم الاجتماع، وبالفصل الثانى من نفس الباب " قضايا المياه فى مصر وتهديد الأمن القومى"، يتبع تاريخ الأطماع الصهيونية فى المياه المصرية"، موضحين أن الموضوع نفسه يدرسونه بمادة الجغرافيا فى الباب الأول "جغرافيا حوض النيل" فى الفصل السابع تحت اسم "أزمة حوض النيل" صفحة 55.

وأكد الطلاب أنهم درسوا نصف المقرر بالصف الثانى الثانوى فى العام الماضى، وهذا ما بالشعبتين العلمى والأدبى، حيث فقد درس كل طلاب الثانوية العامة العلمى والأدبى نصف المواد، أكملوا دراستهم فى النصف الباقى من المنهج المتسلسل والمترابط إلا فى مادة علم النفس فقد تم إلغاء النصف المتبقى وتم إقرار منهج جديد كامل.

ونتيجة لذلك تقدم الاتحاد بطلب رسمى خلال لقاء عبد الله اشرف الصاوى، أمين الاتحاد، بمحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وبمقترح لأهم الفصول المراد إلغاؤها.

ومن جانبه، قال محمد سعد إنه اهتم بما قدمه الاتحاد لإيمانه بضرورة مشاركته فى قرارات الوزارة كممثل شرعى للطلاب وأبلغ مستشارة المادة أسماء محمد أبو زيد بمشاكل الطلاب وطالب منها دراسة الموضوع واتخاذ القرار اللازم بما يحقق مصلحة الطلاب.

وأكد استجابة مستشارة المادة لبعض من مطالب اتحاد الطلاب، وقررت حذف بعضا من الموضوعات، واعتبارها موضوعات إثرائية لا يتم امتحان الطالب فيها وهى كالآتى:

> "الفصل الخامس من الباب الثالث فى علم النفس بعنوان "الإعاقة والسعادة" من صفحة 66 إلى صفحة 85، والفصل الثانى من الباب الثالث فى علم الاجتماع بعنوان " قضية المياه فى مصر وتهديد الأمن القومى " من صفحة 129 إلى صفحة 131".

وأكد اتحاد طلاب مدارس مصر أنه بدوره يبحث عن المصلحة العامة للطلاب دون تمييز أو تفرقة بينهم.

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