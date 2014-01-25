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تحليق طائرات الهليكوبتر بسماء وسط البلد للاحتفال بذكرى 25 يناير

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تحليق طائرات الهليكوبتر بسماء وسط البلد للاحتفال بذكرى 25 يناير تحليق طائرات الهليكوبتر بسماء وسط البلد للاحتفال بذكرى 25 يناير

حلقت منذ قليل، طائرات الهليكوبتر، بسماء منطقة وسط البلد، وذلك للاحتفال إحياء للذكرى الثالثة لثورة الـ25 يناير.

وفى الوقت نفسه، شهد محيط ميدان طلعت حرب، حالة من الهدوء التام، وسيولة مرورية بالميدان ودار القضاء العالى بـ26 يوليو، وذلك قبل بدء الاحتفالات.

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