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تزايد أعداد المتوافدين علي التحرير للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير

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تزايد أعداد المتوافدين علي التحرير للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير تزايد أعداد المتوافدين علي التحرير للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير

تزايد أعداد المتوافدين، صباح اليوم السبت، علي ميدان التحرير، وذلك للاحتفال بإحياء الذكري الثالثة لثورة 25 يناير.

فيما حلقت عدد من طائرات الأباتشي في سماء الميدان، وقام المواطنين بترديد الهتافات المؤيدة للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع، عند تحليق الطائرات.

وفي الوقت نفسه، شهد محيط الميدان انتشار لافتات "كمل جميلك"، الداعمة للفريق السيسي والمطالبة بترشحه للرئاسة.

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