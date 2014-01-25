20% من نزيف الجهاز الهضمى بسبب استخدام المسكنات بشكل عشوائى

أقامت الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى ندوة عن نزيف الجهاز الهضمى، حضرها عدد من الأطباء من مختلف المستشفيات، وتحدث فيها الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية، عن أسباب نزيف الجهاز الهضمى العلوى، وأن دوالى المرىء تمثل أكثر من 50% من أسباب نزيف الجهاز الهضمى حالياً، ويمثل الاستخدام العشوائى لأدوية الروماتيزم والمسكنات والأسبرين 20%، وتمثل قرحة المعدة والاثنى عشر 10%، والتى قد تحدث نتيجة الجرثومة الحلزونية، وهناك أسباب أخرى للنزيف مثل أورام الجهاز الهضمى ومرضى الفشل الكلوى ومرضى التليف الكبدى.

وأشار "هيكل" إلى ضرورة التشخيص الجيد لمراحل النزيف، ويتم ذلك من خلال التقييم الإكلينيكى للحالة، وذلك عن طريق الاهتمام بالظواهر الإكلينيكية، مثل ضغط الدم وسرعة النبض والتنفس ولون البراز وبعض العلامات الأخرى التى يمكن من خلالها معرفة درجة وشدة النزيف.

وأوضح "هيكل" أن من أهمية طرق التشخيص الجيد الاعتماد أساسا على تركيب 2 كانيولا للمريض، لتسهيل إعطاء المحاليل والأدوية من خلالها، وكذلك يجب تركيب قسطرة بول للمريض لحساب كمية البول لتقييم حدوث مضاعفات فى الكلى من عدمه، كم يجب إعطاء المريض أكسجين وتقييم درجة الوعى وملاحظة الأعراض الإكلينيكية الأخرى، والظواهر الطبية التى تقيم خطورة الحالة وكمية الدم التى تم فقدها.

ويتم التشخيص الجيد عن طريق منظار الجهاز الهضمى العلوى الذى يمكن من خلاله معرفة سبب النزيف، ويمكن كذلك علاج المريض من خلال إجراء عملية ربط دوالى المرىء النازفة أو حقن مكان النزيف من المعدة، عن طريق بعض الأدوية مثل الأدرنالين أو الإيثانولامين أو يمكن استخدام جهاز الليزر لعلاج بعض تمددات الأوعية الدموية التى قد تكون هى السبب.

وأوضح "هيكل" أن هناك بعض الأدوية التى تؤخذ لعلاج النزيف، مثل الأدوية التى تساعد على تقليل ضغط الوريد البابى، مثل الأندرال أو تعطى حقن نكسيم حقنة وريدية كل 6 ساعات لعلاج النزيف أو حقنة كوناكيون إذا كان النزيف ناتجا عن تليف الكبد.

وشدد "هيكل" على أنه يجب علاج الغيبوبة الكبدية التى قد تحدث نتيجة نزيف الجهاز الهضمى العلوى، ويتم إعطاء المريض البلازما أو كرات الدم الحمراء إذا كانت كمية النزيف كبيرة.

وأكد أن بعض مرضى الرعاية المركزة بالمستشفيات يحدث لديهم نزيف من الجهاز الهضمى العلوى أو السفلى، ويكون سبب ذلك الاستخدام العشوائى لأدوية السيولة مثل الماريفان، وكذلك الأسبرين والمسكنات، حيث يجب أن يعطى هؤلاء المرضى الحقن مثل حقن النكسيم لمنع حدوث النزيف لديهم ومنع أو ضبط الجرعة اللازمة لأدوية السيولة للمريض.

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