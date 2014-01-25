نقيب بمديرية أمن شرم الشيخ: "الماسح الضوئي" على "المطبات" سيكشف السيارات المفخخة

كتب : محمد شريف السبت 25-01-2014 08:29

أكد أحمد البنا النقيب بمديرية أمن شرم الشيخ، أنه يجب على الدولة أن توفير أجهزة تكنولوجية حديثة إلى الجهات الأمنية للتصدي للإرهاب بصورة أقوى.

وأوضح النقيب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يجب ابتكار جهاز ماسح ضوئي يتم وضعه على "المطبات"، لكشف السيارات التي تحتوي على متفجرات بحيث يصدر إنذار بشكل سري، لكي يتم تحديد السيارة قبل الوصول إلى المكان المستهدف، قائلا: "عند اكتشاف السيارة يتم التعامل معاها بشكل فوري".

وشدد البنا على أن مثل هذا الاختراع سيحد بشكل كبير من العمليات الإرهابية التي تجرى بسيارات مفخخة.