أطباء أمريكيون ينصحون بممارسة تقنية "بوذا" لعلاج القلق والضغط النفسى

ينصح فريق من الأطباء الأمريكيين بممارسة تقنية "بوذا" للتخلص من أعراض القلق النفسى والضغوط التى يتعرض لها الشخص فى حياته اليومية، حيث لاحظ الأطباء زيادة حالات المرضى المترددين عليهم والذين يعانون فى الوقت الحاضر لهذه الأعراض.

وتعتمد تقنية "بوذا" على الجلوس لمدة نصف ساعة فى حالة التأمل بعيدا عن المشاكل اليومية التى يتعرضون لها، فقد أثبتت هذه الفترة نجاحها فى تخفيف أعراض القلق والضغط النفسى، ويستطيع الأطباء بكل ثقة أن يؤكدوا أن فاعليتها أفضل بكثير من فاعلية العقاقير المهدئة لهذه الأعراض.

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