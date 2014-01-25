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الجيش يواصل اغلاق ميداني التحرير ورابعة أمام حركة مرور السيارات

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الجيش يواصل اغلاق ميداني التحرير ورابعة أمام حركة مرور السيارات الجيش يواصل اغلاق ميداني التحرير ورابعة أمام حركة مرور السيارات

اغلاق ميدان التحرير

 

واصلت قوات الجيش إغلاقها الكامل لكافة الشوارع والمحاور المؤدية الى ميدانى رابعة العدوية والتحرير أمام حركة مرور السيارات ؛ وذلك فى إطار خطة تأمين الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وقامت قوات الجيش بنصب الأسلاك الشائكة بمنتصف طريق النصر ، وأمام مقر الإدارة العامة للمرور ، وأمام مبنى التأمين الصحى ونادى النصر بشارع الطيران ، بالإضافة الى وضع حواجز الأسلاك الشائكة بالشوارع الجانبية المؤدية الى ميدان رابعة العدوية.

وقامت  قوات الجيش لليوم الثانى على التوالى باغلاق كافة المداخل المؤدية الى ميدان التحرير ؛ حيث تمركزت الآليات العسكرية أمام المتحف المصرى ، وشوارع قصر النيل ، والبستان ، والفلكى ، ومحمد محمود ، وعمر مكرم ، وكوبرى قصر النيل ، وأمامها حواجز الأسلاك الشائكة.

أ ش أ

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