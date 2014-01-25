الجيش يواصل اغلاق ميداني التحرير ورابعة أمام حركة مرور السيارات

واصلت قوات الجيش إغلاقها الكامل لكافة الشوارع والمحاور المؤدية الى ميدانى رابعة العدوية والتحرير أمام حركة مرور السيارات ؛ وذلك فى إطار خطة تأمين الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وقامت قوات الجيش بنصب الأسلاك الشائكة بمنتصف طريق النصر ، وأمام مقر الإدارة العامة للمرور ، وأمام مبنى التأمين الصحى ونادى النصر بشارع الطيران ، بالإضافة الى وضع حواجز الأسلاك الشائكة بالشوارع الجانبية المؤدية الى ميدان رابعة العدوية.

وقامت قوات الجيش لليوم الثانى على التوالى باغلاق كافة المداخل المؤدية الى ميدان التحرير ؛ حيث تمركزت الآليات العسكرية أمام المتحف المصرى ، وشوارع قصر النيل ، والبستان ، والفلكى ، ومحمد محمود ، وعمر مكرم ، وكوبرى قصر النيل ، وأمامها حواجز الأسلاك الشائكة.

أ ش أ