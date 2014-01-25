شرطة أبوظبي تؤهل 26 منتسباً للتعامل مع الموقوفين

احتفلت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي بتخريج 26 عنصراً من الدورة الثالثة للتعامل مع الموقوفين والمحكومين "المستوى المتقدم".

وهنأ العقيد سعيد حسن اليماحي، مدير فرع المعلومات الأمنية في المؤسسة خلال الحفل، الخريجين على اجتياز الدورة بتفوق، وحثهم على تطبيق أفضل الممارسات، والبرامج التي تتوافق مع المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والمحكومين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، ومؤكداً أهمية تطوير الذات، والالتحاق بالدورات لمواكبة المستجدات في مجالات العمل.

وثمّن اليماحي دور إدارة التدريب، لتوليها الجانب التدريبي، ورعايتها لهذه المبادرة، واهتمامها بمنتسبي المؤسسة العقابية، كما شكر القائمين على التدريب من الشركات المتخصصة، وكل من أسهم في نجاح هذا البرنامج بهدف تطوير أداء المؤسسات العقابية، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية.