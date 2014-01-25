الحليب مصنع غذائي متكامل يرمم الجسم

نظمت إدارة التسويق بقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أسبوعاً صحياً لموظفيها، تضمن عدداً من المحاضرات والندوات والبرامج التوعوية والفحوص، وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الثقافة الصحية، وتوضيح أهمية النظام الغذائي في المحافظة على سلامة الجسم من الأمراض، التي تتربص به، حيث ألقت الدكتورة منى فتحي أخصائية الطب العام محاضرة بعنوان أهمية الكالسيوم لجسم الإنسان.

وذلك في قاعة الجوهرة للسيدات، تطرقت فيها إلى فوائد تناول الحليب الذي يعد المصدر الأساسي للكالسيوم، حيث قالت إن الحليب مشروب غني بالكالسيوم والفسفور وفيتامين دال وتوازن من المواد الغذائية الأخرى، التي تم البرهنة على أنها تبني العظام والأسنان، وتساعد علــى تطوير الوظائف الصحية للعضلات والصفائح الدموية، لافتة إلى أنه وسط ما يشاع عن أهمية بعض المشروبات وفوائدها يبقى الحليب الخيار الطبيعي الصحي الأمثل لبناء جسم قوي.

فشل الحمية

وأضافت أن الحليب جزء مهم من نظامنا الغذائي، إذ يشربه الأشخاص منذ اليوم الأول لولادتهم، وهو ما أسهم في ترعرعهم ونموهم بصورة جيدة خلال سنوات طفولتهم، وقد ترغم بعض الأسر الأطفال على مواصلة شرب الحليب باستمرار، وفي المقابل هناك بعض الأسر تترك الأمر للطفل في الأشياء التي يفضل تناولها، ومن دون أدنى رقابة أو توجيه، إضافة إلى ذلك قد يسيء بعض الأشخاص فهم مكونات الحليب، إذ يمتنعون عن تناوله خشية من فشل الحمية الغذائية أو النظام الغذائي الذي يتبعونه، لاعتقادهم أن الحليب مصدر غني بالدهون، ويسهم في زيادة الوزن بصورة سريعة وغير مرغوبة، والبعض الآخر يجهل أن الطفل كلما ازداد نمواً ازدادت حاجته لتناول الحليب، وخصوصا عند بلوغ سن المراهقة.

وأشارت إلى أن الحليب هو منبع الفوائد للجسم، إذ يتضمن الكالسيوم، الذي يساعد على بقاء العظام والأسنان في حالة صحية جيدة، والبروتين الذي يعد أحد المصادر الأساسية للطاقة، ويحافظ على كتلة العضلات، فضلاً عن البوتاسيوم والفسفور، اللذين يساعدان على الحفاظ على مستوى الدم وفعالية الهضم.

وأشارت فتحي إلى أن الدراسات تؤكد أن فوائد الحليب تزداد بقدر الكمية التي نشربها، وهذا ما أشار له الدكتور بازليان في كتاب التغذية، الذي يوصي بشرب ثلاثة أكواب من الحليب منزوع الدسم أو منخفض الدسم يومياً، إذ يساعد ذلك على تأمين حاجة الجسم من الكالسيوم بنسبة 100%، و75% من فيتامين دال، إضافة إلى حشد من المواد الإضافية الأخرى، ابتداء من البروتين، والفسفور، وب،12 والباتوسيوم.

نصائح

الحليب ضروري لنمو الأجسام

للمحافظة على جسم صحي ومتوازن لا بد الحد من الشعور المستمر بالجوع وذلك من خلال شرب كوب من الحليب قليل الدسم أو منزوع الدسم، ويمكن ذلك من خلال تحويل أوقات تناول الحلوى والقهوة إلى شرب الحليب وتناول الحليب ضروري لنمو الأجسام سواء صغار السن أو كبار السن.

الرياضة مهمة مع التغذية

الحليب مشروب ممتاز في مرحلة ما بعد التمارين الرياضية إذ يساعد على تشكيل العضلات وبناء الجسم بصورة مناسبة، كما أن تناول الحليب قبل النوم يساعد في تحسين وظائف الجسم والشعور بالراحة في النوم. الانتظام اليومي في تناول الطعام والابتعاد عن المأكولات الدهنية وممارسة الرياضة بصورة منتظمة تباعد بين الشخص وحاجته إلى إجراء أي عملية لتخفيف وزنه.

التغذية بالوجبات الصحية

يوصي خبراء التغذية بتناول طعام متوازن يتضمن الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتينات والماء والحلوى والشاي. والابتعاد قدر الإمكان عن الدهون والوجبات السريعة وخاصة للأطفال إذ يجب رعاية نمو أجسادهم بشكل صحيحج عبر تناول الوجبات الصحية وعدم تعويد الطفل على شرب المياه الغاذية أو العصائر المحلاة المعلبة.