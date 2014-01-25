المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب أطروحة ماجستير في أكاديمية الشرطة

هنأ اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب المدير لشؤون التعليم والدعم، الباحث محمد راشد أحمد اليوحة النقبي، لحصوله على درجة "الماجستير" في القانون الدولي، بتقدير جيد جداً عن أطروحته بعنوان "المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في فلسطين والعراق"، التي ناقشها في قاعة "محمد بن راشد" بأكاديمية شرطة دبي، بحضور المقدم الدكتور فيصل حسن البنا، مدير كلية الدراسات العليا بالوكالة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلبة الدراسات العليا.

وأشاد مدير الأكاديمية، ونائبه، بلجنة المناقشة والحكم على الرسالة المكونة من الأستاذ الدكتور علي محمود حمودة، أستاذ القانون الجنائي وعميد أكاديمية شرطة دبي، رئيساً، والأستاذ الدكتور أبو الخير أحمد عطية، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية، مشرفاً رئيساً وعضواً، والأستاذ الدكتور رياض صالح أبو العطا، أستاذ القانون الدولي المشارك بجامعة عجمان، عضواً، والمقدم الدكتور أحمد يوسف المنصوري، أستاذ القانون الدولي العام المساعد بأكاديمية شرطة دبي، مشرفاً مساعداً وعضواً.