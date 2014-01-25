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المرأة تحتاج للنوم أكثر من الرجل لتساعد المخ على إعادة شحن بطارياته

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المرأة تحتاج للنوم أكثر من الرجل لتساعد المخ على إعادة شحن بطارياته المرأة تحتاج للنوم أكثر من الرجل لتساعد المخ على إعادة شحن بطارياته

أكدت الدراسة العلمية التى أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة دى لادوك فى دور هام فى ولاية كارولين الشمالية، أن المرأة تحتاج للنوم أكثر من الرجل، لكى تساعد المخ على إعادة شحن بطارياته، بسبب أنها تقوم بالعديد من الأعمال فى نفس الوقت، واستخدام مخها أكثر من الرجل.

وأشارت الدراسة إلى أن النوم مهم للمرأة لكى تتفادى أمراض القلب، وكذلك الإحباط النفسى، ولهذه الأسباب يجب على المرأة أن تأخذ قسطا كافيا من النوم يوميا مهما كان لديها من انشغالات.

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